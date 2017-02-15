Новый мем соцсетей: собака-обнимака

В Нью-Йорке желающие тепла и ласки выстраиваются в очереди к собаке-обнимаке Лубутене.

Общество

Новым мемом соцсетей стала четвероногая жительница Нью-Йорка – золотистый ретривер по имени Лубутена, передаёт телеканал «360°» в среду, 15 февраля.

«Собака-обнимака», как Лубутену прозвали в соцсетях, стала набирать популярность относительно недавно, однако молниеносно. Сейчас, по данным телеканала, у Лубутены более 60 тысяч подписчиков в Instagram. К ней выстроилась очередь желающих тепла и ласки. Всё это щедро дарит им собака, обожающая «обниматься». Она обхватывает ноги или руки человека лапами и так и льнёт к нему. Это способно растопить даже самые суровые сердца.

Владелец «собаки-обнимаки» Фернандес Чавес каждый день гуляет с ней по городу. Прогулка занимает не менее двух часов, иначе Лубутена не успеет обнять всех, кто этого ждёт.

Необычное пристрастие ретривера проявилось два года назад, когда Чавес расстался с любимой. Лубутена обнимала горюющего хозяина и сидела так часами. Вскоре хозяин заметил целебный психологический эффект от её объятий. Когда сам он исцелился от сердечной драмы, то решил, что Лубутена должна помогать другим огорчённым, убитым горем, растерянным.

Теперь Лубутена стала подлинной достопримечательностью Нью-Йорка и любимицей соцсетей. Среди её поклонников оказались даже звёзды – например, актёр Люк Эванс из Голливуда.

Чавес сообщил публике свой электронный адрес, по которому иногородние могут списаться с ним и назначить собаке встречу с объятиями.