http://7info.ru/news/world-society/novoe_pokolenie_vybiraet_moskvu_i_parizh/
Новое поколение выбирает Москву и Париж
Общество 106
Учёные проанализировали предпочтения российских туристов до 30 лет среди городов мира,
сообщает во вторник, 14 февраля, ИА «Народные новости».
Новое поколение выбирает Москву и Париж
Общество 106
Учёные проанализировали предпочтения российских туристов до 30 лет среди городов мира.
Учёные проанализировали предпочтения российских туристов до 30 лет среди городов мира,
По данным издания, в России по итогам 2016 года лучшим городом для отдыха и туризма стала Москва, на втором месте – Сочи и Симферополь, на третьем – Санкт-Петербург.
Туристическим спросом пользуются также, по убыванию, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону и Казань.
Предпочтения молодых российских туристов среди европейских столиц – Париж, Рим и Прага.