Новое поколение выбирает Москву и Париж

Учёные проанализировали предпочтения российских туристов до 30 лет среди городов мира.

Общество

Учёные проанализировали предпочтения российских туристов до 30 лет среди городов мира, сообщает во вторник, 14 февраля, ИА «Народные новости».

По данным издания, в России по итогам 2016 года лучшим городом для отдыха и туризма стала Москва, на втором месте – Сочи и Симферополь, на третьем – Санкт-Петербург.

Туристическим спросом пользуются также, по убыванию, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону и Казань.

Предпочтения молодых российских туристов среди европейских столиц – Париж, Рим и Прага.