Новейшие процессоры AMD Ryzen 7 уже можно купить в России

Процессоры Ryzen 7 используют новую архитектуру Zen.

Общество

Новейшие процессоры AMD Ryzen 7, которые, по заверению производителя не уступают топовым процессорам линейки Intel, уже можно заказать в России. Об этом сообщают Вести .

Процессоры Ryzen 7 используют новую архитектуру Zen. Их могут использовать для работы люди, занимающиеся обработкой видео, а также геймеры, которым требуется высокая производительность. Также сообщаются, что чипы имеют хорошую возможность для разгона.

В России AMD Ryzen 7 1700 можно заказать за 24 тыс. 140 тыс. рублей, а самый мощный AMD Ryzen 1800X можно заказать по цене от 37-38 тыс. рублей.