«Nokia» возвращается на рынок с новым смартфоном

Презентация модели состоится 26 февраля на выставке «MWC 2017» в Барселоне.

Общество

Представители финской компании «Nokia» ознаменуют свое возвращение на рынок презентацией новой модели смартфона. Премьерный показ состоится 26 февраля на выставке «MWC 2017» в Барселоне, пишет ФАН .

Сообщается, что на мероприятии будут представлен флагман «Nokia P1» или «Nokia 8». Устройство может быть оснащено процессором «Snapdragon 835».

По словам создателей, модель будет наделена мощными характеристиками. Любители фотографий получат камеру в 24 мегапикселей. Кроме того, у смартфона будет водонепроницаемый корпус с сертификацией« IP57».