Представители финской компании «Nokia» ознаменуют свое возвращение на рынок презентацией новой модели смартфона. Премьерный показ состоится 26 февраля на выставке «MWC 2017» в Барселоне, пишет ФАН.
Сообщается, что на мероприятии будут представлен флагман «Nokia P1» или «Nokia 8». Устройство может быть оснащено процессором «Snapdragon 835».
По словам создателей, модель будет наделена мощными характеристиками. Любители фотографий получат камеру в 24 мегапикселей. Кроме того, у смартфона будет водонепроницаемый корпус с сертификацией« IP57».