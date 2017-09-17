Нижегородец в «Вечернем Урганте» заявил, что Москве жирно живется: видео



Общество

Житель одного из городов Нижегородской области раскритиковал москвичей и Москву. Это было сделано в рамках репортажа Аллы Михеевой для шоу «Вечерний Ургант» (эфир от 15 сентября 2017 года).

Алла Михеева в дни празднования 870-летия Москвы провела опрос среди прохожих на улице Тверской. Среди ее героев оказался житель Нижегородской области. Он и высказал всю правду о столице...

По словам мужчины, сейчас все вклады идут в Москву [это правда, так как львиная доля налогов отправляется в федеральный центр].

- Я думаю, вся Россия работает на Москву. Это несправедливо. Москве слишком жирно, - отметил мужчина.

Следует отметить, что жители столицы крайне критично отнеслись к словам гражданина. Жители провинции поддержали нижегородца.