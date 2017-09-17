http://7info.ru/news/world-society/nizhegorodec_v_vechernem_urgante_zajavil_chto_moskve_zhirno_zhivetsja_video/
Нижегородец в «Вечернем Урганте» заявил, что Москве жирно живется: видео
Общество 118
Нижегородец в «Вечернем Урганте» заявил, что Москве жирно живется: видео
Общество 118
Житель одного из городов Нижегородской области раскритиковал москвичей и Москву. Это было сделано в рамках репортажа Аллы Михеевой для шоу «Вечерний Ургант» (эфир от 15 сентября 2017 года).
Алла Михеева в дни празднования 870-летия Москвы провела опрос среди прохожих на улице Тверской. Среди ее героев оказался житель Нижегородской области. Он и высказал всю правду о столице...
По словам мужчины, сейчас все вклады идут в Москву [это правда, так как львиная доля налогов отправляется в федеральный центр].
- Я думаю, вся Россия работает на Москву. Это несправедливо. Москве слишком жирно, - отметил мужчина.
Следует отметить, что жители столицы крайне критично отнеслись к словам гражданина. Жители провинции поддержали нижегородца.