Несовершеннолетних заключённых хотят оставить в колониях до 21 года

Так можно оградить малолетних преступников от влияния «зоны».

Общество

Малолетних преступников хотят оставить в колониях для несовершеннолетних до достижения ими 21 года.

Об этом рассказал «Известиям» один из разработчиков законопроекта Александр Хинштейн, который на момент его подготовки был депутатом Госдумы.

«У детей просто нет стимула вести себя в колонии хорошо, потому что по достижении определенного возраста они все равно попадают во взрослую колонию с ее правилами и криминальной составляющей», – сказал он.

Ранее, несовершеннолетние заключенные, достигшее 18 лет, переводились в обычные колонии, где подвергались воздействию криминальной субкультуры, от влияния которой сложно избавиться.

Эксперты считают, что новые правила позволили бы гуманизировать условия содержания несовершеннолетних и стимулировать их желание встать на путь исправления.