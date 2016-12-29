Названы самые дешёвые туристические направления 2017 года

Рейтинг составил и опубликовал журнал Forbes.

Общество

Журнал Forbes назвал самые дешёвые туристические направления 2017 года. Рейтинг из 21 позиции возглавил Северный Вьетнам. Жильё в частном секторе там обойдётся путешественнику в 10-15 долларов за ночь, а комната в общежитии примерно в пять долларов, передаёт Лента.ру.

Второе место заняла киргизская столица Бишкек. Проживание в частном секторе будет стоить там примерно 15 долларов. Ночь в традиционной юрте с двумя приемами пищи обойдется путешественнику в 20 долларов. В тройке самых бюджетных вариантов отдыха – португальский Лиссабон, где дешевое жилье оценивается примерно в 30 долларов за ночь.

На четвертом месте списка расположился Сеул, на пятом — Бухарест. В топ-10 рейтинга в порядке убывания также были включены мыс Кейп-Пойнт в ЮАР, остров Крит (Греция), филиппинский остров Палаван, населенный пункт Берли Хедс (штат Квинсленд, Австралия) и португальский Порту.