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http://7info.ru/news/world-society/nazvany_samye_deshjovye_turisticheskie_napravlenija_2017_goda/

Названы самые дешёвые туристические направления 2017 года
Рейтинг составил и опубликовал журнал Forbes.

Общество   92

Журнал Forbes назвал самые дешёвые туристические направления 2017 года. Рейтинг из 21 позиции возглавил Северный Вьетнам. Жильё в частном секторе там обойдётся путешественнику в 10-15 долларов за ночь, а комната в общежитии примерно в пять долларов, передаёт Лента.ру.

Второе место заняла киргизская столица Бишкек. Проживание в частном секторе будет стоить там примерно 15 долларов. Ночь в традиционной юрте с двумя приемами пищи обойдется путешественнику в 20 долларов. В тройке самых бюджетных вариантов отдыха  –  португальский Лиссабон, где дешевое жилье оценивается примерно в 30 долларов за ночь.

На четвертом месте списка расположился Сеул, на пятом — Бухарест. В топ-10 рейтинга в порядке убывания также были включены мыс Кейп-Пойнт в ЮАР, остров Крит (Греция), филиппинский остров Палаван, населенный пункт Берли Хедс (штат Квинсленд, Австралия) и португальский Порту.