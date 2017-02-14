Названы дни недели, когда снятся вещие сны

Сны на пятницу подсказывают решение проблем в кругу семьи.

Общество

Учёные наконец разобрались в природе вещих снов. Исследование «графика» вещих сновидений по дням недели проводилось в Нью-Йорке группой ученых из разных стран, пишет РИА «ФАН» во вторник, 14 Февраля, по данным зарубежной прессы.

Изыскатели установили, что в определённые дни недели снятся сны, касающиеся также строго определённых сторон жизни человека. К примеру, сновидение в ночь со среды на четверг, как правило, подсказывает выход из материальных затруднений. А вот решение проблем в кругу семьи и отражение родственных отношений является людям во снах с пятницы на субботу.

Что до вещих снов, то эксперты заявили – они не могут присниться в ночь с воскресенья на понедельник и со вторника на среду. Эти сновидения исследователи снов назвали «пустыми», так как они ничего не предвещают, а только сбрасывают эмоциональные нагрузки.

Вещими могут оказаться сны, явившиеся человеку в ночь с субботы на воскресенье. Порой они сбываются менее чем за сутки. Отметим, что этот факт интуитивно осознавали наши предки – одна из частей трилогии А. Островского про Бальзаминова называется «Праздничный сон до обеда». В позапрошлом веке россияне верили, что сон под праздник сбудется до обеда праздничного дня.

Вещий сон способен снизойти на спящего и в ночь с четверга на пятницу – но лишь в том случае, если у этого человека сложности в личной жизни.