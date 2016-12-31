Лес Хойя-Бачу в Трансильвании занял первую строчку в списке «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью. Рейтинг был составлен порталом 9gag.com
По данным Life.ru, это место иногда называют румынским Бермудским треугольником – там, якобы, пропадают люди, не работает техника, отмечаются и другие аномалии. Кто-то даже говорит, что там находится база пришельцев.
Полный список, в который входит, например, посёлок во Франции, где в годы Второй мировой фашисты казнили всех жителей, можно найти здесь.