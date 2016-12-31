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http://7info.ru/news/world-society/nazvano_samoe_strashnoe_mesto_v_mire/

Названо самое страшное место в мире
Это место иногда называют румынским Бермудским треугольником

Общество   106

Лес Хойя-Бачу в Трансильвании занял первую строчку в списке «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью. Рейтинг был составлен порталом 9gag.com

По данным Life.ru , это место иногда называют румынским Бермудским треугольником – там, якобы, пропадают люди, не работает техника, отмечаются и другие аномалии. Кто-то даже говорит, что там находится база пришельцев.

Полный список, в который входит, например, посёлок во Франции, где в годы Второй мировой фашисты казнили всех жителей, можно найти здесь