Названо самое страшное место в мире

Это место иногда называют румынским Бермудским треугольником

Общество

Лес Хойя-Бачу в Трансильвании занял первую строчку в списке «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью. Рейтинг был составлен порталом 9gag.com

По данным Life.ru , это место иногда называют румынским Бермудским треугольником – там, якобы, пропадают люди, не работает техника, отмечаются и другие аномалии. Кто-то даже говорит, что там находится база пришельцев.