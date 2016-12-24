http://7info.ru/news/world-society/nazvana_samaja_nervnaja_v_mire_professija/
Названа самая нервная в мире профессия
Общество 173
Учёные Колумбийского университета выяснили, какую профессию можно назвать самой нервной. Как оказалось, тяжелее всего в психологическом плане приходится менеджерам среднего звена, сообщает
Информинг.
Названа самая нервная в мире профессия
Общество 173
В исследовании участвовали 22 тысячи добровольцев.
Учёные Колумбийского университета выяснили, какую профессию можно назвать самой нервной. Как оказалось, тяжелее всего в психологическом плане приходится менеджерам среднего звена, сообщает
В исследовании участвовали 22 тысячи добровольцев. Почти у 18% менеджеров среднего звена наблюдаются признаки депрессии. При этом у рядовых сотрудников депрессию фиксируют только в 12% случаев.
Специалисты пояснили, что менеджеры среднего звена сильнее загружены и чувствуют большую ответственность за рабочий процесс. Кроме того, они вынуждены чаще конфликтовать с подчиненными и руководством.