Названа самая нервная в мире профессия

В исследовании участвовали 22 тысячи добровольцев.

Общество

Учёные Колумбийского университета выяснили, какую профессию можно назвать самой нервной. Как оказалось, тяжелее всего в психологическом плане приходится менеджерам среднего звена, сообщает Информинг.

В исследовании участвовали 22 тысячи добровольцев. Почти у 18% менеджеров среднего звена наблюдаются признаки депрессии. При этом у рядовых сотрудников депрессию фиксируют только в 12% случаев.

Специалисты пояснили, что менеджеры среднего звена сильнее загружены и чувствуют большую ответственность за рабочий процесс. Кроме того, они вынуждены чаще конфликтовать с подчиненными и руководством.