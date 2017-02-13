Названа новая дата Апокалипсиса

Её высчитали американские учёные.

Общество

Американские астрофизики назвали точную дату конца света, пишет в понедельник, 13 февраля, ИА «Народные новости».

Учёные из США не только объявили новый срок Апокалипсиса, но и объяснили, что к нему приведёт, сообщает издание. Астрофизики считают, что человечество и всё живое на Земле погибнет в 2047 году, из-за снижения активности Солнца. Таким образом, землянам осталось 30 лет.

Выводы учёные сделали на основании наблюдений за солнечной активностью, которая в последнее время всё падает. Когда уровень солнечной активности достигнет критической черты, гелиосфера (пространство, заполненное солнечным ветром), станет уменьшаться, что и приведёт к гибели всего живого.