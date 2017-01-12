Названа дата презентации смартфона легендарной Nokia. Гаджет под знаменитым брендом выпустит компания HMD Global, пишет Российская газета.
«Готовьтесь! Nokia 6 приходит в Китай! Больше анонсов будет 26 февраля, запомните эту дату!», – говорится в сообщении на официальной странице Nokia Mobile в Facebook.
Напомним, что анонс Nokia 6 состоялся ранее в январе. Девайс получит металлический корпус, экран с диагональю 5,5 дюйма, сканер отпечатка пальца, 16-мегапиксельную основную камеру и операционную систему Android 7.0 Nougat. Приобрести его можно будет примерно за 250 долларов.