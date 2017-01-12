Названа дата презентации смартфона легендарной Nokia

Приобрести новый гаджет можно будет примерно за 250 долларов.

Общество

Названа дата презентации смартфона легендарной Nokia. Гаджет под знаменитым брендом выпустит компания HMD Global, пишет Российская газета.

«Готовьтесь! Nokia 6 приходит в Китай! Больше анонсов будет 26 февраля, запомните эту дату!», – говорится в сообщении на официальной странице Nokia Mobile в Facebook.

Напомним, что анонс Nokia 6 состоялся ранее в январе. Девайс получит металлический корпус, экран с диагональю 5,5 дюйма, сканер отпечатка пальца, 16-мегапиксельную основную камеру и операционную систему Android 7.0 Nougat. Приобрести его можно будет примерно за 250 долларов.