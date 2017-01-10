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http://7info.ru/news/world-society/nazvan_produkt_kotoryj_spasjot_muzhchin_ot_infarkta_i_saharnogo_diabeta/

Назван продукт, который спасёт мужчин от инфаркта и сахарного диабета
По словам специалистов, представителям сильного пола необходимо регулярно употреблять куриные яйца.

Общество   111

Финские учёные назвали продукт, который спасёт мужчин от инфаркта и сахарного диабета. По словам специалистов, представителям сильного пола необходимо регулярно употреблять куриные яйца, сообщает ФАН.

Исследования показали, что куриные яйца на 98% укрепляют сердечно-сосудистую систему мужчин. Употребление этого продукта также на 37% снижает риски развития диабета второго типа.

Учёные выяснили, что на женский организм куриные яйца не оказывают такого положительного влияния.