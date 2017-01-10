Назван продукт, который спасёт мужчин от инфаркта и сахарного диабета

По словам специалистов, представителям сильного пола необходимо регулярно употреблять куриные яйца.

Общество

Финские учёные назвали продукт, который спасёт мужчин от инфаркта и сахарного диабета. По словам специалистов, представителям сильного пола необходимо регулярно употреблять куриные яйца, сообщает ФАН.

Исследования показали, что куриные яйца на 98% укрепляют сердечно-сосудистую систему мужчин. Употребление этого продукта также на 37% снижает риски развития диабета второго типа.

Учёные выяснили, что на женский организм куриные яйца не оказывают такого положительного влияния.