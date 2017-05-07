Начались продажи нового седана Hyundai Azera

Автолюбители смогут выбрать из нескольких версий модели.

Общество

Представители южнокорейской компании «Hyundai» объявили о поступлении в продажу нового седана «Azera». Автомобиль появится на рынках США, Австралии и Ближнего Востока, пишет VladTime .

Известно, что новинка получила ряд нововведений, в частности светодиодную оптику, модернизированный климат-контроль, систему безопасности и мультимедийную аппаратуру с 8-дюймовым экраном. Автолюбители смогут выбрать из нескольких версий модели. Так, им будут доступны комплектации с двигателями объемом от 2,4 до 3,5 литров и мощность от 190 до 290 лошадиных сил.

Отметим, что гибридная модификация авто имеет 2,4-литровый мотор мощностью 211 «лошадок». На данный момент стоимость новинки остается в секрете.