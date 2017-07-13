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http://7info.ru/news/world-society/nachalis_prodazhi_novogo_kupe_lexus_lc_500_v_rossii/

Начались продажи нового купе Lexus LC 500 в России
Стоимость новинки для российских покупателей составляет 7,886 миллиона рублей.

Общество   71

Сотрудники официального представительства компании Lexus в России сообщили об официальном старте продаж нового авто LC 500. Стоимость новинки для российских покупателей в комплектации Sport + составляет 7,886 миллиона рублей.

Известно, что модель оснащена V-образным восьмицилиндровым 5-литровым двигателем мощностью 477 лошадиных сил.  В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль также получил систему динамического управления, а также аудиосистему с 13 динамиками и 7-дюймовым цветным проекционным дисплеем на лобовом стекле, пишет Tvoe-auto .   