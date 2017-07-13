Начались продажи нового купе Lexus LC 500 в России

Стоимость новинки для российских покупателей составляет 7,886 миллиона рублей.

Общество

Сотрудники официального представительства компании Lexus в России сообщили об официальном старте продаж нового авто LC 500. Стоимость новинки для российских покупателей в комплектации Sport + составляет 7,886 миллиона рублей.

Известно, что модель оснащена V-образным восьмицилиндровым 5-литровым двигателем мощностью 477 лошадиных сил. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.