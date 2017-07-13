Сотрудники официального представительства компании Lexus в России сообщили об официальном старте продаж нового авто LC 500. Стоимость новинки для российских покупателей в комплектации Sport + составляет 7,886 миллиона рублей.
Известно, что модель оснащена V-образным восьмицилиндровым 5-литровым двигателем мощностью 477 лошадиных сил. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Автомобиль также получил систему динамического управления, а также аудиосистему с 13 динамиками и 7-дюймовым цветным проекционным дисплеем на лобовом стекле, пишет Tvoe-auto.