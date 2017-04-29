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http://7info.ru/news/world-society/nachalis_dorozhnye_testy_avtomobilja_lada_vesta_cross/

Начались дорожные тесты автомобиля Lada Vesta Cross
Ожидается, что выпуск новинки начнется в июне текущего года. 

Общество   357

В Тольятти представители российского производителя «АвтоВАЗ» приступили к тестированию обновленной версии универсала «Lada Vesta Cross» 2017 года. Фотошпионы выложили в Сеть снимки новинки, пишет AOnews .

Благодаря появившимся изображениям специалисты пришли к выводу, что обновленный автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски и плоский люк бензинового бака. По словам главы компании Николя Мора, стоимость модели составит 800 тысяч рублей.

На данный момент презентация авто еще не состоялась. Ожидается, что выпуск новинки начнется в июне текущего года. 