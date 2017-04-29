Начались дорожные тесты автомобиля Lada Vesta Cross

Ожидается, что выпуск новинки начнется в июне текущего года.

Общество

В Тольятти представители российского производителя «АвтоВАЗ» приступили к тестированию обновленной версии универсала «Lada Vesta Cross» 2017 года. Фотошпионы выложили в Сеть снимки новинки, пишет AOnews .

Благодаря появившимся изображениям специалисты пришли к выводу, что обновленный автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски и плоский люк бензинового бака. По словам главы компании Николя Мора, стоимость модели составит 800 тысяч рублей.

На данный момент презентация авто еще не состоялась. Ожидается, что выпуск новинки начнется в июне текущего года.