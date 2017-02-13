Началась борьба с блатной романтикой в школах

Минобрнауки РФ сформирует межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды.

Общество

Министерстве образования и науки РФ начинает борьбу с криминализацией подростковой среды в школах. С этой целью создается межведомственная рабочая группа, куда кроме чиновников министерства войдут представители правоохранительн ых органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека и общественных организаций. Приказ об этом подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

– Самое большое влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Причем это явление системное. Его курируют воры в законе и так называемые положенцы – люди, получившие особые полномочия от «законников», – рассказал «Известиям» вошедщий в группу председатель Национального антикоррупционно го комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, большую поддержку этому явлению оказывают повзрослевшие «гопники» из 90-х, которые сегодня являются 40-летними взрослыми мужчинами. Именно они приобщают подростков к блатной романтике. С этой целью широко используется сеть интернет и видеохостинги. В школах начинают собирать деньги на воровской «общак».

Особенно тревожная ситуация в Забайкалье, где действует молодёжное движение «Арестантско-урк аганское единство», у которого уже были стычки с правоохранительн ыми органами.

Всё это может привести к угрозам национальной безопасности, считают эксперты.

Для успешной профилактики необходима не только оперативная работа полиции, но существенные финансовые вложения в инфраструктуру небольших городов и сел – во многих из них нет спортивных и культурных центров и молодежи просто нечем заняться.