На Урале собирают подписи против главы муниципалитета, бегавшего без трусов

Под петицией подписалось уже более 100 человек.

Общество

Жители Махневского муниципального округа собирают подписи под петицией об отставке главы округа Александра Лызлова, сообщает «URA.ru» в субботу, 11 февраля.

По данным издания, общественность устала от выходок чиновника, которого часто видят пьяным, постоянно не застают на рабочем месте, и на помощь которого в решении проблем муниципального образования давно перестали надеяться. Под петицией уже более 100 подписей, собранных за пять дней.

Александр Лызлов занял эту должность 2 года назад. За это время у народа сложилось к нему отношение как к безразличному и безответственному человеку, который «на обращения граждан по разным вопросам глава не реагирует, свои полномочия не исполняет, жителей и общественность постоянно вводит в заблуждение, считая нас безграмотными» - цитирует издание петицию.

Согласно обращению, Лызлов был пьяный на встрече населения с депутатами Заксобрания и на заседании думы округа. Но чашу терпения жителей переполнил другой случай, имевший место на Крещение. Очевидцы рассказывают, что Лызлов приехал окунаться в купель уже навеселе. Окунувшись в иордань, чиновник выскочил на лед и зачем-то снял трусы, затем без нижнего белья несколько раз обежал прорубь.

При этом жителям округа вовсе не до веселья. В посёлке разруха, нет уличных фонарей. Осенняя тьма стала причиной гибели женщины в 2015 году. Проблемы заметны во всех сферах хозяйства: в местной больнице, детском садике, домами для детей-сирот. Лызлов на рабочем месте появляется один-два дня в неделю. В остальное время у него, по официальным версиям, больничные, отпуска, учёба, разъезды и т.п.

В последние два года Махневский муниципалитет не вошел ни в одну из областных программ по ремонту домов и строительству дорог.

Жители устали существовать в таких условиях и намерены снять главу округа. По сведениям издания, после начала сбора подписей на активистов пытались «надавить» и заставить прекратить акцию. Но люди полны решимости идти до конца. Петицию с подписями махневцы собираются направить руководителю Администрации губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову и первому вице-спикеру областного Заксобрания Виктору Шептию.

Эпатажный глава округа заявил журналистам, что даже не слышал, будто против него собирают подписи.