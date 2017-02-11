На карте России появились имена Кузьмы Деревянко и Андрея Громыко

Пять островов Курильской гряды получили русские названия.

Общество

На карте России появились имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, главы советского МИДа Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой, сообщает 11 февраля, в субботу, РБК со ссылкой на ТАСС.

Российское правительство дало названия пяти островам Курильской гряды, распоряжение о поименовании островов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Названия для островов, точнее, личные имена выдающихся россиян, выбирало Сахалинское отделение Русского географического общества, а имя Андрея Громыко предложил для острова нынешний МИД.

Как пояснил прессе председатель Сахалинского отделения РГО Сергей Пономарёв, имена этих деятелей незаслуженно уходят из памяти россиян. К примеру, уже немногие помнят, что генерал Кузьма Деревянко подписал акт о капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Теперь в российском распоряжении становится 82 острова Курильской гряды.

На фото: генерал Кузьма Деревянко