На дорогах Центрального и Приволжского федеральных округов открыли пункты обогрева для водителей

В пунктах обогрева водители и их пассажиры могут отдохнуть, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства и узнать о заторах по маршруту следования.

Общество

На дорогах Центрального и Приволжского федеральных округов открыли 37 пунктов обогрева для водителей и два городка жизнеобеспечения, передаёт ТАСС.

В связи с анормальными морозами меры безопасности на автодорогах усилены. Пункты обогрева развернули на федеральных трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-4 «Дон», а также на трассах регионального значения А-107, А-108.

Отмечается, что в пунктах обогрева водители и их пассажиры могут отдохнуть, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства и узнать о заторах по маршруту следования.