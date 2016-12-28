На дне Мёртвого моря нашли свитки на неизвестном языке

Подобные свитки уже находили ранее.

Общество

На дне Мёртвого моря нашли свитки на неизвестном языке. Израильские учёные обнаружили артефакты в пещере черепов, сообщает ФАН.

Исследователи предположили, что тексты написаны на арамейском языке или на иврите.

Отмечается, что подобные свитки уже находили ранее. Местный пастух закинул камень вглубь пещеры и услышал подозрительный треск. Выяснилось, что камень попал прямо в кувшин, где находились знаменитые свитки Мёртвого моря.

Около 870 свитков обнаружили в Иудейской пустыне с 1947 по 1956 годы. Многие из них признали аналогами десяти заповедей.