На дне Мёртвого моря нашли свитки на неизвестном языке. Израильские учёные обнаружили артефакты в пещере черепов, сообщает ФАН.
Исследователи предположили, что тексты написаны на арамейском языке или на иврите.
Отмечается, что подобные свитки уже находили ранее. Местный пастух закинул камень вглубь пещеры и услышал подозрительный треск. Выяснилось, что камень попал прямо в кувшин, где находились знаменитые свитки Мёртвого моря.
Около 870 свитков обнаружили в Иудейской пустыне с 1947 по 1956 годы. Многие из них признали аналогами десяти заповедей.