На директора воронежской управляющей компании завели пять уголовных дел

Все уголовные дела возбуждены по фактам увечий, нанесённых людям падающим льдом.

Общество

Против директора одной из управляющих компаний Воронежа возбуждено сразу пять уголовных дел, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Все уголовные дела заведены по фактам травм, нанесённых горожанам наледью, падающей с крыш. О том, что в Воронеже участились такие случаи, РИА «7 новостей» уже сообщало.

Как пишет сайт, в январе-феврале 2017 года в правоохранительные органы поступили сообщения о травмировании шестерых воронежцев в возрасте от 24 до 57 лет падающим льдом. Люди пострадали на улицах Кольцовская, Моисеева, 9 Января и 20-летия Октября. Все они расположены в Ленинском районе Воронежа.

Всех пострадавших пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести.

Проведенные проверки установили, что напластования льда скопились на крышах и стали падать на горожан потому, что АО «Управляющая компания Ленинского района» спустя рукава выполняла обязанности по обеспечению содержания общего имущества многоквартирных домов. Очистка крыш, которую «проводила» данная организация, не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Против директора коммунального предприятия возбуждено пять уголовных дел по ч.1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все эти уголовные дела соединены в одно производство с ранее возбуждённым уголовным делом по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Это дело было возбуждено после того, как 48-летний мужчина, проходя по злополучной Кольцовской улице, был тяжело травмирован ледяной глыбой.

Коммунальщик задержан, следствие намерено просить суд заключить его под стражу.