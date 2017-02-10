На Чукотке будут судить девицу, обругавшую участкового

Виновной грозит наказание до 1 года исправительных работ.

Общество

В чукотском городе Билибино девушка 25 лет предстанет перед судом за оскорбление представителя власти, а именно участкового уполномоченного, сообщает СК РФ.

Жительница села Островное Билибинского района словесно посягнула на честь и достоинство участкового 1 ноября минувшего года, когда её доставили в сельский фельдшерско-акушерский пункт для проверки, трезва ли она. По мнению следствия, оскорбление участкового было сделано умышленно и публично, в присутствии медицинских работников и по факту выполнения им должностных обязанностей.

Уголовное дело эмоциональной дамы направлено в суд. Виновной грозит наказание до 1 года исправительных работ.