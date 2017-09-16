На центральных улицах Ростова выгуливают четырех слонов: фото

Мероприятие организовали сотрудники Ростовского государственного цирка

Общество

В субботу, 16 сентября, в самом центре Ростова-на-Дону... выгуливали четырех слонов. Об этом сообщили очевидцы.

Горожане в шоке:

- Сначала выгуливали львенка, сейчас стали выгуливать слонов, - отмечают они в соцсетях, - Спасибо за возможность прикоснуться к дикой природе!

Следует отметить, что слоны сначала погуляли в районе парка имени Горького, а потом прошлись по улице Большой Садовой.