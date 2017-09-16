http://7info.ru/news/world-society/na_centralnyh_ulicah_rostova_vygulivajut_chetyreh_slonov_foto/
На центральных улицах Ростова выгуливают четырех слонов: фото
Общество 477
На центральных улицах Ростова выгуливают четырех слонов: фото
Общество 477
Мероприятие организовали сотрудники Ростовского государственного цирка
В субботу, 16 сентября, в самом центре Ростова-на-Дону... выгуливали четырех слонов. Об этом сообщили очевидцы.
Горожане в шоке:
- Сначала выгуливали львенка, сейчас стали выгуливать слонов, - отмечают они в соцсетях, - Спасибо за возможность прикоснуться к дикой природе!
Следует отметить, что слоны сначала погуляли в районе парка имени Горького, а потом прошлись по улице Большой Садовой.