На боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников

Матросы срочной службы будут служить на берегу.

Общество

На боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников, а матросов срочной службы отправят служить в сухопутные части, например, в морскую пехоту.

Об этом рассказали «Известиям» в штабе Северного флота.

Призывники этого года уже не попадут на боевые корабли. Главная причина – только профессиональные военные смогут справиться с эксплуатацией современных кораблей.

«В последнее время увеличилось количество и продолжительност ь боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологич ная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет», – рассказал «Известиям» бывший заместитель главнокомандующе го Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов.

Контрактник не просто лучше подготовлен, он еще и лучше мотивирован – денежными надбавками, возможностью бесплатного обучения и даже получения жилья, добавил адмирал.

Эксперты полагают, что это решение разрешит и другие организационные проблемы, с которыми сейчас сталкивается флот. Например, в длительном морском походе у матросов срок службы может закончится раньше, чем корабль вернется на базу.