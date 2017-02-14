На боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников
Общество 59
Матросы срочной службы будут служить на берегу.
На боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников, а матросов срочной службы отправят служить в сухопутные части, например, в морскую пехоту.
Об этом рассказали «Известиям» в штабе Северного флота.
Призывники этого года уже не попадут на боевые корабли. Главная причина – только профессиональные военные смогут справиться с эксплуатацией современных кораблей.
«В последнее время увеличилось количество и продолжительност
Контрактник не просто лучше подготовлен, он еще и лучше мотивирован – денежными надбавками, возможностью бесплатного обучения и даже получения жилья, добавил адмирал.
Эксперты полагают, что это решение разрешит и другие организационные проблемы, с которыми сейчас сталкивается флот. Например, в длительном морском походе у матросов срок службы может закончится раньше, чем корабль вернется на базу.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: