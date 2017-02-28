На Алтае женщина отправила сына в школу в носках без ботинок
Общество 92
Против матери возбуждено административное дело, проверят и работников учебного заведения.
В Табунском районе Алтайского края в отделение полиции привезли парня 15 лет, подобранного на улице в мороз без ботинок и шапки,
По данным издания, парня, одетого столь странно, заметил на улице полицейский патруль и доставил в отделение - отогреваться, а заодно и выяснить обстоятельства, при которых он оказался на улице в носках.
Оказалось, что тинейджер шёл уже из школы домой. При этом учится он в школе-интернате в Славгороде, а живёт в селе Забавном.
Без ботинок в школу его спровадила родная мать. Подросток объяснил это тем, что накануне порвал обувь, и мать велела идти учиться босиком.
В школу парня довёз на машине родственник. Обратно ему пришлось идти в носках по снегу. Он преодолел более 3 километров. Неизвестно, дошел бы он до дома, если бы не сотрудники полиции.
В полиции парня напоили горячим чаем и высушили его одежду, а начальник линейного отдела на станции Славгород подарил ему новые кроссовки и тёплые носильные вещи.
Против матери, отправившей подростка в школу босиком, возбуждено административное производство по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет также проверит действия должностных лиц органов системы профилактики неблагополучных семей и педагогов школы-интерната.