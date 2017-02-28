На Алтае женщина отправила сына в школу в носках без ботинок

Против матери возбуждено административное дело, проверят и работников учебного заведения.

Общество

В Табунском районе Алтайского края в отделение полиции привезли парня 15 лет, подобранного на улице в мороз без ботинок и шапки, пишут «Народные новости» во вторник, 28 февраля, со ссылкой на данные Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным издания, парня, одетого столь странно, заметил на улице полицейский патруль и доставил в отделение - отогреваться, а заодно и выяснить обстоятельства, при которых он оказался на улице в носках.

Оказалось, что тинейджер шёл уже из школы домой. При этом учится он в школе-интернате в Славгороде, а живёт в селе Забавном.

Без ботинок в школу его спровадила родная мать. Подросток объяснил это тем, что накануне порвал обувь, и мать велела идти учиться босиком.

В школу парня довёз на машине родственник. Обратно ему пришлось идти в носках по снегу. Он преодолел более 3 километров. Неизвестно, дошел бы он до дома, если бы не сотрудники полиции.

В полиции парня напоили горячим чаем и высушили его одежду, а начальник линейного отдела на станции Славгород подарил ему новые кроссовки и тёплые носильные вещи.

Против матери, отправившей подростка в школу босиком, возбуждено административное производство по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет также проверит действия должностных лиц органов системы профилактики неблагополучных семей и педагогов школы-интерната.