На Аляске обнаружены загадочные древние пирамиды

По своему размеру находка значительно превышает знаменитую египетскую Великую пирамиду в Гизе.

Общество

В ходе экспедиции на Аляске американские геологи сделали уникальное открытие, обнаружив под толщей льдов таинственные древние пирамиды. При этом по своему размеру онм значительно превышают знаменитую египетскую Великую пирамиду в Гизе, пишет ФАН .

По словам специалистов, ими были найдены как минимум три древнейших сооружения. Исследователи были удивлены, заметив, что горная порода сформировалась не в результате природных катаклизмов, а представляла собой конструкцию из камней. Они уложены друг на друга и закреплены тщательным образом, что схоже с другими сооружениями по всему миру.

Ученые отметили, что сенсационное открытие требует тщательного изучения.