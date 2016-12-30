http://7info.ru/news/world-society/mvd_dalo_sovety_rossijanam_po_vyboru_alkogolja/
МВД дало советы россиянам по выбору алкоголя
Общество 79
МВД дало советы россиянам по выбору алкоголя
Общество 79
Гражданам РФ не рекомендуется употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, бытовую химию и контрафактный алкоголь.
Министерство Внутренних Дел России обнародовало инструкцию, которая содержит в себе рекомендации по выбору алкогольной продукции для граждан, передает Lenta.ru.
МВД особо подчеркнул, что поддельный алкоголь содержит в себе метанол, которое является ядом. Это вещество приводит к летальным исходам и инвалидности его потребителей.
Таким образом, гражданам РФ не рекомендуется употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, бытовую химию и контрафактный алкоголь.
Кроме того, россиянам следует обращать внимание на наличие на бутылках специальных или акцизных марок. Также спиртное не должно быть разлито в пластиковые емкости.