МВД дало советы россиянам по выбору алкоголя

Гражданам РФ не рекомендуется употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, бытовую химию и контрафактный алкоголь.

Общество

Министерство Внутренних Дел России обнародовало инструкцию, которая содержит в себе рекомендации по выбору алкогольной продукции для граждан, передает Lenta.ru.

МВД особо подчеркнул, что поддельный алкоголь содержит в себе метанол, которое является ядом. Это вещество приводит к летальным исходам и инвалидности его потребителей.

Таким образом, гражданам РФ не рекомендуется употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, бытовую химию и контрафактный алкоголь.

Кроме того, россиянам следует обращать внимание на наличие на бутылках специальных или акцизных марок. Также спиртное не должно быть разлито в пластиковые емкости.