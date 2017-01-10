Москвичи пожаловались на многочасовую очередь в крематорий

Чтобы провести обряд погребения умерших, родственникам приходится ждать по пять часов.

Общество

Родные умерших пожаловались на многочасовую очередь в столичный крематорий, передаёт Life.

Чтобы провести обряд погребения умерших в Николо-Архангельском крематории, родственникам приходится ждать по пять часов. У въезда на территорию крематория образовалась пробка из сотни ритуальных машин.

В Николо-Архангельском крематории заявили, что такая ситуация повторяется ежегодно. Представители ритуального учреждения объяснили, что это связано с новогодними праздниками: из-за изменённого режима работы моргов и медицинских учреждений в некоторые дни возникает двойная нагрузка на крематорий.