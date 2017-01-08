http://7info.ru/news/world-society/moskva_reshenie_ob_otpravlenii_detej_v_shkolu_ostaetsja_za_roditeljami/
Москва: решение об отправлении детей в школу остается за родителями
Общество 144
В Москве родителям школьников начальных классов предоставлена возможность самим решать, отправлять ли своих детей на учебу, пишет
L!FE.ru .
Москва: решение об отправлении детей в школу остается за родителями
Общество 144
Такая мера введена в связи с резким похолоданием в столице.
В Москве родителям школьников начальных классов предоставлена возможность самим решать, отправлять ли своих детей на учебу, пишет
Сообщается, что такая мера введена в связи с резким похолоданием в столице. Для детей, которые останутся дома, будут организованы дистанционные консультации.
Отметим, что для учащихся отменены все занятия на свежем воздухе.