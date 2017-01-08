Москва: решение об отправлении детей в школу остается за родителями

Такая мера введена в связи с резким похолоданием в столице.

Общество

В Москве родителям школьников начальных классов предоставлена возможность самим решать, отправлять ли своих детей на учебу, пишет L!FE.ru .

Сообщается, что такая мера введена в связи с резким похолоданием в столице. Для детей, которые останутся дома, будут организованы дистанционные консультации.

Отметим, что для учащихся отменены все занятия на свежем воздухе.