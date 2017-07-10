Модель Алеся Кафельникова порадовала фанатов эротичными фото

Девушка поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков.

Общество

Популярная российская модель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков, которые заметно порадовали интернет-общественность.

Девушка приняла участие в откровенной фотосессии. Одна из работ привлекла больше всего внимания. Кафельникова предстала перед поклонниками без нижнего белья. Поклонники высоко оценили ее внешний вид и оставили под фото приятные комментарии.