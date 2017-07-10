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http://7info.ru/news/world-society/model_alesja_kafelnikova_poradovala_fanatov_erotichnymi_foto/

Модель Алеся Кафельникова порадовала фанатов эротичными фото
Девушка поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков.

Общество   300

Популярная российская модель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков, которые заметно порадовали интернет-общественность.

Девушка приняла участие в откровенной фотосессии. Одна из работ привлекла больше всего внимания. Кафельникова предстала перед поклонниками без нижнего белья. Поклонники высоко оценили ее внешний вид и оставили под фото приятные комментарии.

Напомним, что 18-летняя красавица приходится дочерью известному теннисисту Евгению Кафельникову, пишет РЕН .