Популярная российская модель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков, которые заметно порадовали интернет-общественность.
Девушка приняла участие в откровенной фотосессии. Одна из работ привлекла больше всего внимания. Кафельникова предстала перед поклонниками без нижнего белья. Поклонники высоко оценили ее внешний вид и оставили под фото приятные комментарии.
Напомним, что 18-летняя красавица приходится дочерью известному теннисисту Евгению Кафельникову, пишет РЕН.