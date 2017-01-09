Минздрав разработал новую концепцию по борьбе с курением

Одним из основных пунктов стало введение запрета на продажу табачных изделий гражданам, рожденным после 2014 года.

Общество

В министерстве здравоохранения России завершена разработка новой концепции по борьбе с распространением табачной продукции, пишет L!FE.ru .

Так, одним из ее основных пунктов стало введение запрета на продажу табачных изделий гражданам, рожденным после 2014 года. Таким образом, даже после достижения совершеннолетия молодые люди не смогут купить табачную продукцию. Запрет может вступить в силу в 2033 году.

Ожидается, что к 2025 году доля потребления табака среди жителей России снизится до 25 процентов.