Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции.

Общество

В стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях.

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции.

Минздрав имеет в виду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.

Режиссёр Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно.

– Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? – сообщил Бортко «Известиям».

Не поддерживает инициативу ведомства и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, который сказал, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла.

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