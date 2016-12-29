Минобороны реорганизует Чкаловскую авиабазу

На её месте будет создана легендарная Авиационная дивизия особого назначения (АДОН).

Общество

В 2017 году Минобороны России панирует реорганизовать 800-ю авиационную базу (АвБ) 2-го разряда и создать на ее основе легендарную Авиационную дивизию особого назначения (АДОН). Именно в авиапарк 800-й авиабазы входил разбившийся в Сочи Ту-154.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, создание АДОН будет запущено в начале 2017 года. Её базой станет подмосковный военный аэродром Чкаловский. До того, как АДОН была расформирована в 2010 году самолеты и вертолеты подразделения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете.

Эксперты отмечают, что новая авиационная часть станет звеном в обеспечении операции в Сирии и будет поддерживать расширяющееся международное сотрудничество России.

В авиапарк дивизии войдут турбореактивные Ту-134 и Ту-154, трансконтинентал ьные Ил-62 и даже Ил-18. Однако все самолеты прошли специальную доработку.