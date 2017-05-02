Минкомсвязь призвала легализовать рекламу алкоголя в СМИ

По словам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, размещение рекламы качественной продукции поможет решению проблемы употребления контрафактного алкоголя в России.

Общество

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин выступил в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Главная проблема России не в борьбе с употреблением алкоголя, а употреблении некачественного алкоголя. В таких обстоятельствах нужно как раз рекламировать качественный алкоголь, который является легальным. Это гарантия того, что им не отравишься», — сообщил замминистра, заметив, что сейчас около 30% потребляемого алкоголя в России является контрафактной продукцией.

Кроме того, Алексей Волин обратил внимание, что от запрета на рекламу алкоголя страдают производители качественного алкоголя, поскольку они не могут выйти на рынок из-за отсутствия узнаваемости бренда.