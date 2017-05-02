Минюст США запретил экстрадицию Ярошенко в Россию

Лётчик лишился последнего шанса попасть на родину

Общество

Осуждённый и отбывающий тюремный срок в США российский летчик Константин Ярошенко лишился последнего шанса вернуться на родину, так как последним юридическим способом было разрешение американского Минюста на депортацию, в чем ведомство в итоге отказало, рассказал «Известиям» сам заключенный.

в распоряжении «Известий» оказалось постановление Минюста США с отказом в депортации. Документ подписан главой департамента по переводу международных заключенных Паулой Вульф.

Отныне судьба российского летчика не будет решаться в юридической плоскости, а переход в плоскость конъюнктуры отношений России и США, а также будет зависеть от международного сообщества. Последним способом решения проблемы может стать обращение в ООН.

Как рассказал «Известиям» Ярошенко, 20 апреля пришел отказ на просьбу о его депортации в страну гражданства из-за «серьезности обвинений в адрес заключенного». Минюст США при этом не дал летчику права апелляции на это решение.

Ярошенко заявил «Известиям» о своей надежде, что родина не оставит его умирать в американской тюрьме, а обратится в Международный суд или суд ООН в связи с нарушением США конвенции «против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

— Нарушение произошло и по Международному пакту о гражданских и политических правах от 1966 года. Мой адвокат предоставил неопровержимые доказательства моей невиновности, а также фактов насилия и похищения со свидетельскими показаниями либерийских агентов, — сказал Ярошенко, который был похищен спецслужбами США в Либерии.

Летчик также напомнил случаи, когда Россия выдала заключенных по делу ледокола Arctic Sunrise, а также в качестве жеста доброй воли помогла вернуть на родину гражданина США, задержанного в Сирии.