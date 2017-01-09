Минфин и ЦБ идут на компромисс в пенсионной реформе
Общество 106
«Молчунам» опять предоставят право выбрать между старой и новой системой
Минфин и ЦБ РФ идут на компромисс в пенсионной реформе, благодаря которому у «молчунов» снова появится право выбора, куда вкладывать деньги.
Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее предполагалось, что средства тех, кто не перевел свои накопления в негосударственны
«Если предположить, что большинство «молчунов» пойдет в распределительну
После этого было решено переводить взносы «молчунов» в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и только, если человек сам откажется это сделать, направлять их в обязательную, с баллами.
ИПК предусматривает выплату взносов с зарплаты самого будущего пенсионера.
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