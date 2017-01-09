Минфин и ЦБ идут на компромисс в пенсионной реформе

«Молчунам» опять предоставят право выбрать между старой и новой системой

Общество

Минфин и ЦБ РФ идут на компромисс в пенсионной реформе, благодаря которому у «молчунов» снова появится право выбора, куда вкладывать деньги.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее предполагалось, что средства тех, кто не перевел свои накопления в негосударственны е пенсионные фонды уйдут в обязательную систему, которая строиться на так называемых «баллах».

«Если предположить, что большинство «молчунов» пойдет в распределительну ю систему, это могло бы привести к снижению стоимости баллов. Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировал и систему, чтобы избежать реализации такого сценария», – сообщил Моисеев «Известиям».

После этого было решено переводить взносы «молчунов» в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и только, если человек сам откажется это сделать, направлять их в обязательную, с баллами.

ИПК предусматривает выплату взносов с зарплаты самого будущего пенсионера.