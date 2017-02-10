Миллионы приложений исчезнут из Google Play

По мнению аналитиков, от чистки «полок магазина» выиграют пользователи.

Общество

Компания Google предупредила разработчиков о желании убрать из магазина Google Play приложения, нарушающие политику конфиденциальности. Об этом со ссылкой на The Next Web сообщает Life.ru

Речь идёт о приложениях, запрашивающих данные пользователей, но не объясняющих, что с ними делается потом. По мнению аналитиков, из магазина исчезнут «зомби-приложения», авторы которых не собираются их развивать. От чистки рядов пользователи только выиграют, так как по своим запросам будут получать более релевантные ответы.

У авторов, получивших предупреждение от Google, есть время до 15 марта.