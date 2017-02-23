Миасский покупатель засудил гипермаркет из-за икры

Обещанная, но не предоставленная магазином скидка обернулась штрафом и компенсацией морального ущерба.

Общество

В Миассе клиент ТД «Карусель» обратился в суд с жалобой на обман, совершённый гипермаркетом, сообщает издание Lentachel.

В прошлом августе гипермаркет анонсировал акцию – 30%-ную скидку на икру всех торговых марок. Покупатель соблазнился скидкой и приобрёл две банки красной икры. Но на кассе ему пришлось выложить за покупку полную стоимость баночек. Кассир объяснила покупателю, что он неправильно понял условия акции.

Купив «дорогую» икру, клиент написал в торговый дом претензию, которую оставили без ответа.

Тогда гражданин обратился в суд, чтобы ему компенсировали разницу между полной и «скидочной» стоимостью товара и понесённый моральный ущерб, который он оценил в 2,5 тысячи рублей. Ответчиком выступило ЗАО «ТД «Перекрёсток».

Юристы «Перекрёстка» на суде стояли на том, что мужчина мог бы не покупать икру без скидки, а раз купил, то согласился с её стоимостью. Но суд решил, что гипермаркет нарушил права потребителя и удовлетворил иск покупателя частично.

Согласно вступившему в силу судебному решению, гипермаркет выплатит принципиальному покупателю 107 рублей - разницу между полной и уменьшенной стоимостью икры и 1000 рублей за моральный вред. Помимо всего прочего, гипермаркет оштрафован на 553 рубля за неисполнение требований потребителя.

Суммы получились невеликие, но дело в принципе.