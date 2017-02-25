Группа американских ученых провела ряд синоптических исследований и установила, что на нашей планете третий год подряд был зафиксирован температурный рекорд, пишет ПС.
По данным исследователей, температура воздуха на Земле за минувший год увеличилась примерно на 1,6 градуса. Специалисты отмечают, что резкое потепление может привезти к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. Так, аномальное повышение температурного режима может стать причиной вымирания огромного количества растений, что снизит выработку кислорода.
По прогнозам ученых, последствия температурного катаклизма станут проявляться спустя несколько десятков лет.