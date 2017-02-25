Метеорологи зафиксировали на Земле очередной температурный рекорд

Температура воздуха на на нашей планете за минувший год увеличилась примерно на 1,6 градуса.

Общество

Группа американских ученых провела ряд синоптических исследований и установила, что на нашей планете третий год подряд был зафиксирован температурный рекорд, пишет ПС .

По данным исследователей, температура воздуха на Земле за минувший год увеличилась примерно на 1,6 градуса. Специалисты отмечают, что резкое потепление может привезти к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. Так, аномальное повышение температурного режима может стать причиной вымирания огромного количества растений, что снизит выработку кислорода.

По прогнозам ученых, последствия температурного катаклизма станут проявляться спустя несколько десятков лет.