МЭР сделает процедуру приватизации более прозрачной
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Банкам-агентам предъявят новые требования для участия в сделках по продаже госимущества.
Министерство экономического развития (МЭР) планирует реформировать порядок работы с банками-агентами по приватизации, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Сейчас действует список из десяти агентов десятилетней давности, более половины которого составляют зарубежные инвестбанки. Взамен этого механизма МЭР предлагает отбирать агента под каждую сделку, таким образом повысив прозрачность всего процесса.
Официальный представитель ведомства Елена Лашкина рассказала «Известиям», что новый механизм работы с агентами предполагает три этапа. На первом формируется комиссия по отбору организатора сделки, на втором — делается рассылка по потенциальным участникам, на третьем — определяется победитель и его вознаграждение.
«Нормативный акт Минэкономразвити
По ее словам, после реформирования процедура отбора агентов будет четко регламентирована
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