МЭР сделает процедуру приватизации более прозрачной

Банкам-агентам предъявят новые требования для участия в сделках по продаже госимущества.

Общество

Министерство экономического развития (МЭР) планирует реформировать порядок работы с банками-агентами по приватизации, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Сейчас действует список из десяти агентов десятилетней давности, более половины которого составляют зарубежные инвестбанки. Взамен этого механизма МЭР предлагает отбирать агента под каждую сделку, таким образом повысив прозрачность всего процесса.

Официальный представитель ведомства Елена Лашкина рассказала «Известиям», что новый механизм работы с агентами предполагает три этапа. На первом формируется комиссия по отбору организатора сделки, на втором — делается рассылка по потенциальным участникам, на третьем — определяется победитель и его вознаграждение.

«Нормативный акт Минэкономразвити я разработан для повышения прозрачности отбора юридических лиц с установлением критериев отбора и порядка выплаты им вознаграждения», — рассказала Лашкина.

По ее словам, после реформирования процедура отбора агентов будет четко регламентирована . Там будут прописаны ключевые этапы, критерии отбора, формулы, по которым будут рассчитываться те или иные показатели.