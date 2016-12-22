Мэр Ярославля пожаловался на нервный срыв, из-за чего пришлось прервать заседание суда
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Сообщается, что доктор осмотрит Урлашова, после чего заседание либо продолжится, либо будет перенесено.
Мэр Ярославля пожаловался на нервный срыв, из-за чего пришлось прервать заседание суда
В Ярославле проходит рассмотрение апелляции временно отстранённого от исполнениях своих обязанностей мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвинённого в получении взятки и вымогательстве, передают
Напомним, летом этого года суд приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии и штрафу в размере 60 млн. рублей за получение взятки и вымогательстве денег с коммерсантов.