Мэр Ярославля пожаловался на нервный срыв, из-за чего пришлось прервать заседание суда

Сообщается, что доктор осмотрит Урлашова, после чего заседание либо продолжится, либо будет перенесено.

Общество

Мэр Ярославля пожаловался на нервный срыв, из-за чего пришлось прервать заседание суда

В Ярославле проходит рассмотрение апелляции временно отстранённого от исполнениях своих обязанностей мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвинённого в получении взятки и вымогательстве, передают Вести. Однако судебное заседание пришлось приостановить, так как Урлашову стало плохо. Мэр пожаловался на нервный срыв и заявил, что не может продолжать участие в процессе, так как ему требуется помощь врача. Сообщается, что доктор осмотрит Урлашова, после чего заседание либо продолжится, либо будет перенесено. На данный момент мэр находится в СИЗО. В заседании он участвовал с помощью конференц-связи.

Напомним, летом этого года суд приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии и штрафу в размере 60 млн. рублей за получение взятки и вымогательстве денег с коммерсантов.