«Meizu» выяснила, как решить главную проблему современных смартфонов

Основным недостатком гаджетов считается недостаточное количество времени автономной работы.

Общество

Представители китайской компании «Meizu» выяснили, как решить главную проблему всех современных смартфонов. О своей уникальной технологии они рассказали на выставке «MWC» в Барселоне, пишет Svopi .

По словам, как пользователей, так и экспертов, на сегодняшний день основным недостатком гаджетов является недостаточное количество времени автономной работы. Однако китайцы предложили свой способ усовершенствования девайсов. Так, они презентовали модернизированную зарядку, которая позволить получить 100-процентную зарядку батареи ёмкостью 3000 мАч меньше, чем за 19 минут.

Сообщается, что для получения заявленного эффекта необходим специальный USB-шнур, оснащённый специальным чипом, а также соответствующее зарядное устройство. При этом на данный момент данная технология применима лишь к телефонам от корорации «Meizu». Ожидается, что нововведение обеспечит до 800 циклов перезарядки.