«Мегафон» и соцсеть «ВКонтакте» создадут нового сотового оператора

Название нового сотового оператора – VK Mobile.

Общество

Оператор мобильной связи «Мегафон» и социальная сеть «ВКонтакте» создадут нового сотового оператора. Его название уже известно. Это VK Mobile, пишет Российская газета.

Новый оператор будет использовать сеть «Мегафона». В Mail.ru Group, которая владеет соцсетью, сообщили, что этот проект приведёт к «расширению мобильной экосистемы «ВКонтакте» и росту узнаваемости бренда.

Кроме того, компании будут сотрудничать в сфере анализа данных. Mail.ru Group намеревается развивать технологии таргетирования рекламы, а «Мегафон» – сделать продажи телекоммуникационных услуг более эффективным.