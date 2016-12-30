«Мегафон» и «МТС» проверит Роскомнадзор

Государственное ведомство планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных «Мегафон» и «МТС».

Общество

Роскомнадзор планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных такими сотовыми компаниями, как «Мегафон» и «МТС». Об этом пишет Газета.ru .

Сообщается, что государственное ведомство также рассматривает перспективу проверки соблюдения лицензионных требований в области телевещания и радио.

Так, проверки могут коснуться радиостанций «Европа плюс» и «Серебряный дождь» и компании «МТВ Нетворкс Ник Восток».