http://7info.ru/news/world-society/megafon_i_mts_podvergnutsja_proverke_roskomnadzora/
«Мегафон» и «МТС» проверит Роскомнадзор
Общество 41
Роскомнадзор планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных такими сотовыми компаниями, как «Мегафон» и «МТС». Об этом пишет
Газета.ru .
«Мегафон» и «МТС» проверит Роскомнадзор
Общество 41
Государственное ведомство планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных «Мегафон» и «МТС».
Роскомнадзор планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных такими сотовыми компаниями, как «Мегафон» и «МТС». Об этом пишет
Сообщается, что государственное ведомство также рассматривает перспективу проверки соблюдения лицензионных требований в области телевещания и радио.
Так, проверки могут коснуться радиостанций «Европа плюс» и «Серебряный дождь» и компании «МТВ Нетворкс Ник Восток».