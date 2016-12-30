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http://7info.ru/news/world-society/megafon_i_mts_podvergnutsja_proverke_roskomnadzora/

«Мегафон» и «МТС» проверит Роскомнадзор
Государственное ведомство планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных «Мегафон» и «МТС».

Общество   41

Роскомнадзор планирует в 2017 году осуществить проверку соблюдения требований законодательства в области персональных данных такими сотовыми компаниями, как «Мегафон» и «МТС». Об этом пишет Газета.ru .

Сообщается, что государственное ведомство также рассматривает перспективу проверки соблюдения лицензионных требований  в области телевещания  и радио.

Так, проверки могут коснуться радиостанций «Европа плюс» и «Серебряный дождь» и компании «МТВ Нетворкс Ник Восток».