Медики установили влияние лишнего веса на психику человека

Люди, страдающие проблемами с лишним весом, более подвержены депрессиям и часто воспринимают негативно как себя, так и окружающих.

Общество

Американские ученые доказали взаимосвязь ожирения и психических заболеваний, передает ФАН .

По словам медиков, люди, страдающие проблемами с лишним весом, более подвержены депрессиям и часто воспринимают негативно как себя, так и окружающих. В то же время люди с психическими расстройствами редко контролируют количество употребляемой пищи и в связи с этим склонны быстро набирать лишние килограммы.

Специалисты отмечают, что человеку следует бороться как с лишними килограммами, так и с психологическими проблемами, приобретенными вместе с избыточным весом.