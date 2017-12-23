Элина решила сделать чистосердечное признание и сорвать со своей подруги маску невинности. По ее словам, что ее нанимали, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем. Мазур добавила, что не простит Виталине предательство и подлость.
Обиженная Мазур расскажет, как она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать и Армена Джигарханяна, и всю страну.
Напомним, что пианистка лишила актера 12-ти миллионов. Теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы, сообщает портал Дни.ру.