Мазур сдала Цимбалюк-Романовскую с потрохами

Бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала в откровенном интервью, как она помогала своей подруге.

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Элина решила сделать чистосердечное признание и сорвать со своей подруги маску невинности. По ее словам, что ее нанимали, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем. Мазур добавила, что не простит Виталине предательство и подлость.

Обиженная Мазур расскажет, как она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать и Армена Джигарханяна, и всю страну.