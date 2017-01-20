Мара Багдасарян может пожизненно лишиться прав

Об этом прокуратура попросила суд.

Общество

Савёловская межрайонная прокуратура направила в суд иск о том, чтобы пожизненно лишить Мару Багдасарян, участницу скандально известных гонок на «Гелендвагене», водительских прав. Об этом в пятницу, 20 января, пишет Интерфакс со ссылкой на комментарии столичной прокуратуры.

В прокуратуре агентству пояснили, что информация о том, что Багдасарян владеет водительскими правами в нарушение законодательства, следовала непосредственно из судебного акта.

Помимо гонок на дорогом внедорожнике с сотрудниками ДПС на Ленинском проспекте в мае прошлого года с параллельной «онлайн-трансляцией» погони в соцсетях, за Марой Багдасарян числится ещё ряд серьёзных нарушений ПДД. Так, она привлекалась к ответственности за парковку прямо на тротуаре. А также на неё составлен 51 административный протокол за неуплату в срок штрафов ГИБДД.

Рассмотрев все эти материалы, суд назначил девушке два административных ареста на 10 и 14 дней, 595 часов обязательных работ и 139 тысяч рублей штрафов.

Агентство сообщает, что с 10 января Багдасарян начинала работу подсобником в ГБУ «Жилищник» на Соколе, но она уклонялась от выполнения обязательных работ.