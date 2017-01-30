Луна замедляет вращение Земли

Вскоре в сутках окажется 25 часов.

Общество

Американские астрономы, сотрудники агентства NASA, заметили, что Земля постепенно замедляет течение дня, и связывают этот факт с «вредным» воздействием Луны.

Об этом пишет ИА «Народные новости» в понедельник, 30 января.

Учёные вычислили целую цепочку причин и следствий. День удлиняется на лишние минуты в связи с тем, что Земля медленнее крутится вокруг своей оси – уже отмечено, что вращение замедлилось на 1,4 миллисекунды. Замедленное вращение Земли происходит из-за того, что уменьшается расстояние между Землёй и Луной. Такое положение небесных тел позволяет Луне словно бы «забирать» у Земли кинетическую энергию.

Если сохранится эта тенденция, в не столь отдалённом будущем в сутках окажется 25 часов вместо привычных 24-х. Впрочем, недалёкое будущее для астрономов – через 180 миллионов лет. Ожидается, что в ту пору Земля будет вращаться вокруг оси на скорости 2,5 миллисекунды.