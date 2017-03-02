Любители «McDonald’s» смогут заказывать еду на дом

Представители компании рассказали о создании специального мобильного приложения.

Общество

Представители американской компании «McDonald’s» поделились планами по созданию специального приложения, с помощью которого клиенты смогут оформлять заказы на доставку еды. Тестирование программы запланировано на апрель текущего года в Санкт-Петербурге и Москве, пишет АН .

Сообщается, что приложение позволит не только ознакомиться с расценками на продукцию, но и заказать ее. Также для удобства будет доступна специальная графа с отзывами клиентов. К 2018 году планируется создать специальные отделы в каждом крупном ресторане быстрого питания, которые будут привозить еду непосредственно от заведений.

Отметим, что заказы выше определенной суммы будут доставляться абсолютно бесплатно.